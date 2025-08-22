‘수해’ 함평천지전통시장 재개장…소비 촉진 행사

동영상 고정 취소

지난 3일 극한호우로 침수 피해를 입으면서 2주간 임시 휴장에 들어갔던 함평천지전통시장이 재개장을 기념해 소비촉진행사에 나섭니다.



광주전남지방중소벤처기업청과 소상공인시장진흥공단 등은 오늘 전통시장과 상점가를 찾은 고객들에게 장바구니를 나눠주고, 생필품과 농수축산물 구매에 동참했습니다.



함평군도 오는 27일까지 전통시장을 활성화하기 위해 구매금액에 따라 온누리상품권을 환급해주는 행사를 진행합니다.



