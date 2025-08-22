5년간 벌 쏘임 환자 9만여 명…50대 이상 71%
입력 2025.08.22 (19:40) 수정 2025.08.22 (19:42)
벌 활동이 왕성해지는 시기를 맞아 벌 쏘임에 각별한 주의가 필요합니다.
2020년부터 5년 간 발생한 벌 쏘임 환자는 9만 천여 명으로, 연령별로는 등산과 농사일 등을 많이 하는 50대 이상이 전체의 71%를 차지했습니다.
야외 활동을 할 때는 밝은색 계열의 긴 옷을 입고, 실수로 벌집을 건드리면 땅에 엎드리거나 웅크리지 말고 머리를 보호하며 신속하게 대피해야 합니다.
벌 활동이 왕성해지는 시기를 맞아 벌 쏘임에 각별한 주의가 필요합니다.
김지홍 기자 kjhong@kbs.co.kr
