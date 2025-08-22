뉴스7(울산)

KTX 울산역 복합특화지구, 경제자유구역 지정

입력 2025.08.22 (19:42) 수정 2025.08.22 (19:49)

산업통상자원부가 KTX 울산역 복합특화지구를 경제자유구역으로 지정 고시했습니다.

이에 따라 KTX 울산역 일대는 수소와 이차전지 관련 연구개발 산업과 전시·컨벤션, 주거·상업 기능을 함께 갖춘 신도시로 조성됩니다.

울산경제자유구역청은 복합특화지구 조성으로 2030년 기준 생산 유발 효과 2조 36억 원, 부가가치 유발 효과는 8353억 원에 이를 것으로 전망했습니다.

허성권
허성권 기자

