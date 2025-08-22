창원에서 40대 노동자 숨진 채 발견…경찰 수사
입력 2025.08.22 (19:53) 수정 2025.08.22 (19:55)
어제(21일) 오후 창원의 한 선박 엔진 제조 공장 외부에서 40대 노동자가 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.
창원중부경찰서는 숨진 노동자가 작업 도중 추락해 사고를 당한 것으로 추정하고, 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
- 입력 2025-08-22 19:53:21
- 수정2025-08-22 19:55:35
