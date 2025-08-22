부동산 경기 침체…은행 연체율 가파른 상승

동영상 고정 취소

부산 지역 예금은행 연체율이 빠르게 상승하고 있습니다.



한국은행 부산본부 자료를 보면 지난 5월 부산 지역 예금은행 연체율은 1.07%로 6개월 만에 2배가량 늘었습니다.



특히 기업 대출 연체율이 1.47%로 급등해 전국 평균보다 0.7% 포인트 높은 것으로 나타났습니다.



한국은행은 부산의 '준공후 미분양' 물량이 15년 만에 최대치인 데다, 기장군 반얀트리 화재로 부동산 관련 기업들이 자금난을 겪는 것을 원인으로 꼽았습니다.



