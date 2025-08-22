뉴스7(부산)

부동산 경기 침체…은행 연체율 가파른 상승

입력 2025.08.22 (19:54) 수정 2025.08.22 (20:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

폭염경보 속 노후 아파트 정전…주민 불편

폭염경보 속 노후 아파트 정전…주민 불편
수영구, 아파트 공사 현장 오염토 정밀 조사 명령

수영구, 아파트 공사 현장 오염토 정밀 조사 명령

다음
부산 지역 예금은행 연체율이 빠르게 상승하고 있습니다.

한국은행 부산본부 자료를 보면 지난 5월 부산 지역 예금은행 연체율은 1.07%로 6개월 만에 2배가량 늘었습니다.

특히 기업 대출 연체율이 1.47%로 급등해 전국 평균보다 0.7% 포인트 높은 것으로 나타났습니다.

한국은행은 부산의 '준공후 미분양' 물량이 15년 만에 최대치인 데다, 기장군 반얀트리 화재로 부동산 관련 기업들이 자금난을 겪는 것을 원인으로 꼽았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 부동산 경기 침체…은행 연체율 가파른 상승
    • 입력 2025-08-22 19:54:27
    • 수정2025-08-22 20:04:25
    뉴스7(부산)
부산 지역 예금은행 연체율이 빠르게 상승하고 있습니다.

한국은행 부산본부 자료를 보면 지난 5월 부산 지역 예금은행 연체율은 1.07%로 6개월 만에 2배가량 늘었습니다.

특히 기업 대출 연체율이 1.47%로 급등해 전국 평균보다 0.7% 포인트 높은 것으로 나타났습니다.

한국은행은 부산의 '준공후 미분양' 물량이 15년 만에 최대치인 데다, 기장군 반얀트리 화재로 부동산 관련 기업들이 자금난을 겪는 것을 원인으로 꼽았습니다.
강지아
강지아 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출
이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사

시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.