부동산 경기 침체…은행 연체율 가파른 상승
입력 2025.08.22 (19:54) 수정 2025.08.22 (20:04)
부산 지역 예금은행 연체율이 빠르게 상승하고 있습니다.
한국은행 부산본부 자료를 보면 지난 5월 부산 지역 예금은행 연체율은 1.07%로 6개월 만에 2배가량 늘었습니다.
특히 기업 대출 연체율이 1.47%로 급등해 전국 평균보다 0.7% 포인트 높은 것으로 나타났습니다.
한국은행은 부산의 '준공후 미분양' 물량이 15년 만에 최대치인 데다, 기장군 반얀트리 화재로 부동산 관련 기업들이 자금난을 겪는 것을 원인으로 꼽았습니다.
부동산 경기 침체…은행 연체율 가파른 상승
입력 2025-08-22 19:54:27
수정2025-08-22 20:04:25
