거창 사과 초매식…“수확량 만 5천여 톤 예상”

절기상 처서를 하루 앞두고 오늘(22일) 거창 청과물종합처리장에서 '거창 홍로 사과 초매식'이 열렸습니다.



거창사과원예농협은 올여름 폭염과 극한 호우에도 사과 수확량이 만 5천 톤에 이를 것으로 보고, 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 거창 사과를 판매할 계획입니다.



