문화제조창 잔디광장서 ‘힙한 청주 페스티벌’ 개최
입력 2025.08.22 (20:08) 수정 2025.08.22 (20:10)
청주시가 다음달 12일부터 13일까지 문화제조창 잔디광장에서 '힙한 청주 페스티벌 in 제조창'을 개최합니다.
다이나믹듀오와 청하 등 유명 가수와 청주지역 예술단체 등이 참여하는 이번 공연은 오후 6시부터 선착순으로 입장할 수 있습니다.
공연에 앞서 오후 3시부터는 푸드트럭과 플리마켓은 물론 각종 체험형 행사가 진행될 예정입니다.
