괴산군, 도시 초등생 농촌유학 프로그램 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

괴산군이 다음 달부터 3개월 동안 농촌 유학사업인 '아이유학 프로젝트'를 운영합니다.



아이유학 프로젝트는 도시지역 초등학생들이 한 달 동안 농촌지역 학교에 다니며 다양한 체험학습에 참여하는 프로그램입니다.



감물초와 송면초를 협력 학교로 지정한 괴산군은 전국에서 모집한 초등학생 19명에 대해 숙소와 체험 프로그램 등 참여 비용을 전액 지원할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!