괴산군, 도시 초등생 농촌유학 프로그램 운영
입력 2025.08.22 (20:09) 수정 2025.08.22 (20:11)
괴산군이 다음 달부터 3개월 동안 농촌 유학사업인 '아이유학 프로젝트'를 운영합니다.
아이유학 프로젝트는 도시지역 초등학생들이 한 달 동안 농촌지역 학교에 다니며 다양한 체험학습에 참여하는 프로그램입니다.
감물초와 송면초를 협력 학교로 지정한 괴산군은 전국에서 모집한 초등학생 19명에 대해 숙소와 체험 프로그램 등 참여 비용을 전액 지원할 계획입니다.
조진영 기자
