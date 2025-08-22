뉴스9(대구)

TK 출신 입성했지만…‘탄핵 찬반’에 매몰

입력 2025.08.22 (21:46) 수정 2025.08.22 (21:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“다시는 사람 죽는 일 없길”…경찰 수사 본격화

“다시는 사람 죽는 일 없길”…경찰 수사 본격화
대구 전공의 지원 ‘저조’…복귀해도 과제 수두룩

대구 전공의 지원 ‘저조’…복귀해도 과제 수두룩

다음
[앵커]

국민의힘 전당대회에서 탄핵 반대 후보들이 1, 2위를 차지하며 반탄 지도부 출범이 확정됐는데요.

대구·경북 출신 인사들이 지도부 입성에 성공하기는 했지만, 계파에 묻혀 지역의 입지는 약화하는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.

이지은 기자가 보도합니다.

[리포트]

과반 득표자 없이 끝난 국민의힘 전당대회.

1, 2위를 김문수, 장동혁 후보가 차지하면서 사실상 '반탄 2파전'으로 굳혀졌습니다.

최고위원 선거도 마찬가지였습니다.

최고위원 5명 중 3명이 반탄파로 구성된 상황.

상주 출신 신동욱 의원을 비롯해, 의성 출신 김재원 전 의원과 대구 출신 찬탄파 우재준 의원이 당선되긴 했지만, TK 출신이라는 이름표가 결과에 큰 영향을 미치지는 못했다는 평가입니다.

[김문수/국민의힘 당대표 후보 : "이재명 독재 정권은 국민의힘을 해산시키려 하고 있습니다. 이런 엄중할 때 우리끼리 분열하면 되겠습니까?"]

[장동혁/국민의힘 당대표 후보 : "국민의힘은 분열을 안고 갈 것인지 내부 총질자를 정리하고 단일 대오로 갈 것인지..."]

오히려 특정 계파와 인물에 대한 선명성 대결 구도가 부각되며, 정작 당내 최대 보루인 TK의 현안이나 민심은 뒷전이 됐다는 비판이 나옵니다.

[장우영/대구가톨릭대 정치외교학과 교수 : "지금의 국민의힘은 민주화 이후로 가장 허약한 야당입니다. 거기서 지금 지역민들을 위해서 뭘 해줄 수 있을까 그럴 가능성이 지금 굉장히 낮죠. 오히려 어떤 저평가, 외면 이것들을 더..."]

새 지도부는 당 혁신은 물론 극우 논란 해소와 특검 수사 대응, 거대 여당과의 협치 등 풀어야 할 과제 자체가 산적한 상황입니다.

쇄신과 봉합을 내세웠지만 갈등과 혼란을 남긴 국민의힘 전당대회, 최대 지지 기반인 대구·경북 지역민들의 위기감도 덩달아 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • TK 출신 입성했지만…‘탄핵 찬반’에 매몰
    • 입력 2025-08-22 21:46:10
    • 수정2025-08-22 21:57:07
    뉴스9(대구)
[앵커]

국민의힘 전당대회에서 탄핵 반대 후보들이 1, 2위를 차지하며 반탄 지도부 출범이 확정됐는데요.

대구·경북 출신 인사들이 지도부 입성에 성공하기는 했지만, 계파에 묻혀 지역의 입지는 약화하는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.

이지은 기자가 보도합니다.

[리포트]

과반 득표자 없이 끝난 국민의힘 전당대회.

1, 2위를 김문수, 장동혁 후보가 차지하면서 사실상 '반탄 2파전'으로 굳혀졌습니다.

최고위원 선거도 마찬가지였습니다.

최고위원 5명 중 3명이 반탄파로 구성된 상황.

상주 출신 신동욱 의원을 비롯해, 의성 출신 김재원 전 의원과 대구 출신 찬탄파 우재준 의원이 당선되긴 했지만, TK 출신이라는 이름표가 결과에 큰 영향을 미치지는 못했다는 평가입니다.

[김문수/국민의힘 당대표 후보 : "이재명 독재 정권은 국민의힘을 해산시키려 하고 있습니다. 이런 엄중할 때 우리끼리 분열하면 되겠습니까?"]

[장동혁/국민의힘 당대표 후보 : "국민의힘은 분열을 안고 갈 것인지 내부 총질자를 정리하고 단일 대오로 갈 것인지..."]

오히려 특정 계파와 인물에 대한 선명성 대결 구도가 부각되며, 정작 당내 최대 보루인 TK의 현안이나 민심은 뒷전이 됐다는 비판이 나옵니다.

[장우영/대구가톨릭대 정치외교학과 교수 : "지금의 국민의힘은 민주화 이후로 가장 허약한 야당입니다. 거기서 지금 지역민들을 위해서 뭘 해줄 수 있을까 그럴 가능성이 지금 굉장히 낮죠. 오히려 어떤 저평가, 외면 이것들을 더..."]

새 지도부는 당 혁신은 물론 극우 논란 해소와 특검 수사 대응, 거대 여당과의 협치 등 풀어야 할 과제 자체가 산적한 상황입니다.

쇄신과 봉합을 내세웠지만 갈등과 혼란을 남긴 국민의힘 전당대회, 최대 지지 기반인 대구·경북 지역민들의 위기감도 덩달아 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.
이지은
이지은 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.