백제문화제 10월 3일 개막…문화행렬 8년 만에 부활

입력 2025.08.22 (21:48) 수정 2025.08.22 (21:54)

71회 째를 맞은 백제문화제가 오는 10월 3일부터 10월 12일까지, 추석 황금연휴를 포함해 열흘간 열립니다.

공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.

올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.

71회 째를 맞은 백제문화제가 오는 10월 3일부터 10월 12일까지, 추석 황금연휴를 포함해 열흘간 열립니다.

공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.

올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.
