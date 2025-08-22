백제문화제 10월 3일 개막…문화행렬 8년 만에 부활
입력 2025.08.22 (21:48) 수정 2025.08.22 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
71회 째를 맞은 백제문화제가 오는 10월 3일부터 10월 12일까지, 추석 황금연휴를 포함해 열흘간 열립니다.
공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.
올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.
공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.
올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 백제문화제 10월 3일 개막…문화행렬 8년 만에 부활
-
- 입력 2025-08-22 21:48:35
- 수정2025-08-22 21:54:59
71회 째를 맞은 백제문화제가 오는 10월 3일부터 10월 12일까지, 추석 황금연휴를 포함해 열흘간 열립니다.
공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.
올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.
공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.
올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.
-
-
박해평 기자 pacific@kbs.co.kr박해평 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.