백제문화제 10월 3일 개막…문화행렬 8년 만에 부활

71회 째를 맞은 백제문화제가 오는 10월 3일부터 10월 12일까지, 추석 황금연휴를 포함해 열흘간 열립니다.



공주시는 금강신관공원과 제민천 일대에서, 부여군은 백제문화단지를 주무대 삼아, 사비 천도 등 백제의 역사와 미의식을 현대적으로 재해석한 60여개 프로그램을 선보일 예정입니다.



올해 축제에서는 부여군의 '백제역사문화행렬'이 8년 만에 부활했고, 공산성과 백제문화단지를 무대로 한 야간 미디어아트와 드론쇼 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있습니다.



