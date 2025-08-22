AI 3대 강국 실현에도 대덕특구가 앞장

동영상 고정 취소

이재명 정부는 우리나라를 인공지능 3대 강국으로 육성하겠다는 포부를 밝히고 있는데요,



반도체와 CDMA 등 중요 산업기술 개발에 앞장서 온 대덕특구가 이번에도 핵심 역할을 맡을 것으로 기대됩니다.



양민오 기자가 보도합니다.



국정기획위원회는 우리나라 경제의 재도약을 위해 기술 선도 성장, 그중에도 인공지능을 가장 앞세워 강조했습니다.



[정태호/국정기획위 경제1분과 위원장 : "우리 사회를 AI 중심으로 신속히 전환해서 AI 세계 3대 강국으로 만들겠습니다."]



이런 분위기 속에 이미 고도의 기술력을 확보하고 있는 전자통신연구원의 독자적 AI 개발이 주목되고 있습니다.



말이 끝나면 1초 안에 결과를 출력하는 실시간 음성 인식 인공지능 기술로 국회 의사 중계에 자막을 동시 제공하는 시스템을 세계 최초로 상용화했고, 우리말 기반의 언어생성 모델도 조만간 발표할 예정입니다.



최근에는 정부출연연구원들의 데이터를 활용해 가설을 세우고, 연구논문까지 생성하는 인공지능 모델을 제시하기도 했습니다.



[유원필/전자통신연구원 인공지능창의연구소장 : "우리가 그 기획을 잘하고 설계를 잘하면 우리가 독자적으로 국산 인공지능 AI 기술을 만들 수가 있겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다."]



KAIST를 중심으로 인재 양성도 활발합니다.



2019년 설립한 인공지능 관련 대학원에서는 석·박사급 인력 3백여 명을 배출했고, 지금도 4백여 명을 육성하고 있습니다.



이같은 역량을 바탕으로 세계 최고 학회들에 발표한 논문 수에서도 괄목할 성과를 거두고 있습니다.



[정송/KAIST 인공지능연구원장 : "3대 학회 지난 5년간의 세계 어느 대학이 논문을 가장 많이 발표했나를 기준으로 하면 저희 카이스트가 세계 5등이에요."]



K-과학기술의 산실 대덕특구가, 미래먹거리인 인공지능 기술 중심지로 도약을 꿈꾸고 있습니다.



KBS 뉴스 양민오입니다.



촬영기자:강수헌



