노동자 추락사 건설사 대표 ‘징역 10개월’ 실형
입력 2025.08.22 (21:50) 수정 2025.08.22 (21:58)
아파트 작업자 추락 사망 사고와 관련해 안전조치를 제대로 하지 않은 혐의로 기소된 건설사 관계자들이 징역형을 선고받았습니다.
대전지법 형사5단독은 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소된 건설사 대표 A씨에게 징역 10개월을 선고하고, 현장소장 등 안전관리 책임자 3명에게 각각 징역 6개월에서 8개월을 선고했습니다.
또 건설사에는 벌금 1억 원이, 하청업체에는 5천만 원이 선고됐습니다.
2022년 3월, 대전 대덕구의 한 아파트 신축 건설 현장에서 추락 망지망 등의 안전 조치 없이 2층 발코에에서 일하던 70대 근로자가 5.7m 아래로 떨어져 숨졌습니다.
박연선 기자 zion@kbs.co.kr박연선 기자의 기사 모음
