이용수 할머니 “2015년 위안부 합의 따를 수 없어”
입력 2025.08.22 (21:58) 수정 2025.08.22 (22:02)
방일을 앞둔 이재명 대통령이 한일 '위안부' 합의 유지 방침을 밝히자, 대구 출신 일본군 '위안부' 피해자 이용수 할머니가 반대 의사를 냈습니다.
이용수 할머니는 영상메시지를 통해 "2015년 위안부 합의는 절대 따를 수 없다"며 새 정부가 "일본과의 갈등을 깨끗이 해결해야 한다"고 밝혔습니다.
앞서 이 대통령은 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 일본군 '위안부' 합의와 관련해 "국가로서 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔습니다.
방일을 앞둔 이재명 대통령이 한일 '위안부' 합의 유지 방침을 밝히자, 대구 출신 일본군 '위안부' 피해자 이용수 할머니가 반대 의사를 냈습니다.
이용수 할머니는 영상메시지를 통해 "2015년 위안부 합의는 절대 따를 수 없다"며 새 정부가 "일본과의 갈등을 깨끗이 해결해야 한다"고 밝혔습니다.
앞서 이 대통령은 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 일본군 '위안부' 합의와 관련해 "국가로서 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔습니다.
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr
