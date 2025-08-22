뉴스9(대구)

대구 상장기업 82% “상법 개정안에 부정적”

입력 2025.08.22 (21:59) 수정 2025.08.22 (22:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이용수 할머니 “2015년 위안부 합의 따를 수 없어”

이용수 할머니 “2015년 위안부 합의 따를 수 없어”
5년간 벌 쏘임 환자 9만여 명…50대 이상 71%

5년간 벌 쏘임 환자 9만여 명…50대 이상 71%

다음
대구 상장법인 10곳 중 8곳은, 최근 국회를 통과한 상법 개정안에 부정적인 것으로 나타났습니다.

대구상공회의소가 대구 상장법인 56곳에 상법 개정안에 대한 의견을 물은 결과 82%가 기업 경영에 부정적인 영향을 미칠 거라고 답했습니다.

법안 내용 중에서는 이사 충실 의무 대상 확대에 대한 우려가 54%로 가장 많았고, 직접적인 위험 요소로는 48%가 법률 분쟁과 소송 부담을 꼽았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대구 상장기업 82% “상법 개정안에 부정적”
    • 입력 2025-08-22 21:59:05
    • 수정2025-08-22 22:02:20
    뉴스9(대구)
대구 상장법인 10곳 중 8곳은, 최근 국회를 통과한 상법 개정안에 부정적인 것으로 나타났습니다.

대구상공회의소가 대구 상장법인 56곳에 상법 개정안에 대한 의견을 물은 결과 82%가 기업 경영에 부정적인 영향을 미칠 거라고 답했습니다.

법안 내용 중에서는 이사 충실 의무 대상 확대에 대한 우려가 54%로 가장 많았고, 직접적인 위험 요소로는 48%가 법률 분쟁과 소송 부담을 꼽았습니다.
우동윤
우동윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.