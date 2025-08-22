‘들락날락 영어 교육’ 2천여 명 참여…성과 발표

동영상 고정 취소

부산시는 오늘 학부모 3백여 명이 참석한 가운데 '들락날락 원어민 영어 프로그램' 성과 발표회를 열었습니다.



오늘 발표회에서는 프로그램 참여 아동들이 직접 무대에 올라 영어 말하기와 영어 노래 공연 등을 선보였습니다.



들락날락 영어 프로그램은 4세에서 7세를 대상으로 한 원어민 영어 교육 프로그램으로 올해 상반기에만 들락날락 64곳에서 아동 2천 명이 참여했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!