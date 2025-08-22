‘들락날락 영어 교육’ 2천여 명 참여…성과 발표
입력 2025.08.22 (22:02) 수정 2025.08.22 (22:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산시는 오늘 학부모 3백여 명이 참석한 가운데 '들락날락 원어민 영어 프로그램' 성과 발표회를 열었습니다.
오늘 발표회에서는 프로그램 참여 아동들이 직접 무대에 올라 영어 말하기와 영어 노래 공연 등을 선보였습니다.
들락날락 영어 프로그램은 4세에서 7세를 대상으로 한 원어민 영어 교육 프로그램으로 올해 상반기에만 들락날락 64곳에서 아동 2천 명이 참여했습니다.
오늘 발표회에서는 프로그램 참여 아동들이 직접 무대에 올라 영어 말하기와 영어 노래 공연 등을 선보였습니다.
들락날락 영어 프로그램은 4세에서 7세를 대상으로 한 원어민 영어 교육 프로그램으로 올해 상반기에만 들락날락 64곳에서 아동 2천 명이 참여했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘들락날락 영어 교육’ 2천여 명 참여…성과 발표
-
- 입력 2025-08-22 22:02:17
- 수정2025-08-22 22:14:54
부산시는 오늘 학부모 3백여 명이 참석한 가운데 '들락날락 원어민 영어 프로그램' 성과 발표회를 열었습니다.
오늘 발표회에서는 프로그램 참여 아동들이 직접 무대에 올라 영어 말하기와 영어 노래 공연 등을 선보였습니다.
들락날락 영어 프로그램은 4세에서 7세를 대상으로 한 원어민 영어 교육 프로그램으로 올해 상반기에만 들락날락 64곳에서 아동 2천 명이 참여했습니다.
오늘 발표회에서는 프로그램 참여 아동들이 직접 무대에 올라 영어 말하기와 영어 노래 공연 등을 선보였습니다.
들락날락 영어 프로그램은 4세에서 7세를 대상으로 한 원어민 영어 교육 프로그램으로 올해 상반기에만 들락날락 64곳에서 아동 2천 명이 참여했습니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.