소비쿠폰 사용 하나로마트, 전북 105곳으로 늘어
입력 2025.08.22 (22:01) 수정 2025.08.22 (22:20)
전북지역 농협 하나로마트 가운데 민생회복 소비쿠폰을 쓸 수 있는 점포가 대폭 확대됐습니다.
행정안전부는 순창 동계농협 등 도내 84개 면 단위 하나로마트를 민생회복 소비쿠폰 사용처로 신규 지정했습니다.
이로써 전북지역 소비쿠폰 사용 하나로마트는 모두 105곳으로 늘었습니다.
소비쿠폰은 오는 11월 말까지 사용할 수 있습니다.
