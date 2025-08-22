강원, 9월 추천 여행지 ‘속초·화천’

동영상 고정 취소

강원도와 강원관광재단이 9월 추천 여행지로 속초와 화천을 선정했습니다.



속초는 설악산국립공원과 속초해변의 주말 미디어아트 '빛의 바다, 속초'를 홍보합니다.



화천은 산천어파크골프장과 백암산 케이블카, 조경철천문대 등을 볼거리로 추천했습니다.



강원도는 추천지 홍보를 위해 다양한 할인 혜택을 제공할 예정입니다.



