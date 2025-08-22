무주군, 지역 화폐 충전 한도 100만 원으로 상향
입력 2025.08.22 (22:02) 수정 2025.08.22 (22:20)
무주군이 지역 경제 활성화를 위해 다음 달부터 지역 화폐인 무주사랑상품권 충전 한도를 70만 원에서 100만 원으로 높입니다.
또 올해 정부 2차 추경에 지역 화폐 할인 관련 예산이 반영될 경우 할인율도 15%로 5%포인트 높일 계획입니다.
무주사랑상품권은 고향사랑페이 앱과 무주지역 농협, 우체국 등에서 구매할 수 있습니다.
이지현 기자 idl@kbs.co.kr이지현 기자의 기사 모음
