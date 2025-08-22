학생 수 감소 사상구 괘법초, 감전초와 통합
지속적인 학생 수 감소로 운영에 어려움을 겪는 사상구 괘법초등학교가 내년 신학기부터 감전초등학교와 통합됩니다.
부산북부교육지원청은 두 학교 통폐합을 위한 협약을 체결하고, 통학 차량 등을 지원하기로 했습니다.
괘법초 학생 수는 10년 전 100여 명에서 올해는 50여 명으로 절반가량 줄었고, 전체 학부모 설문조사에서도 66%가량이 통합에 찬성했습니다.
장성길 기자
