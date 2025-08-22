한국 사이클 유망주 최태호, 주니어 세계선수권 경륜 금빛 질주

동영상 고정 취소

한국 사이클의 트랙 단거리 기대주 최태호가 주니어 세계선수권에서 경륜 종목 금메달을 획득했습니다.



경륜 결승 경기, 최태호를 포함한 6명의 선수가 출발합니다.



맨 앞의 유도 자전거를 따라가며 먼저 250m 트랙을 세 바퀴 도는데요.



나머지 세 바퀴는 치열한 자리싸움과 함께 전력 질주가 펼쳐집니다.



결국 마지막 한 바퀴를 남겨놓고 선두로 치고 나간 최태호가 가장 먼저 골인합니다.



대회 첫 금메달에 기뻐하는 최태호. 영광스러운 우승 저지를 입습니다.



한국 사이클의 차세대 에이스 최태호는 모레 스프린트 종목에서도 금메달을 노립니다.



