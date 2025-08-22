한국 사이클 유망주 최태호, 주니어 세계선수권 경륜 금빛 질주
입력 2025.08.22 (22:05) 수정 2025.08.22 (22:07)
한국 사이클의 트랙 단거리 기대주 최태호가 주니어 세계선수권에서 경륜 종목 금메달을 획득했습니다.
경륜 결승 경기, 최태호를 포함한 6명의 선수가 출발합니다.
맨 앞의 유도 자전거를 따라가며 먼저 250m 트랙을 세 바퀴 도는데요.
나머지 세 바퀴는 치열한 자리싸움과 함께 전력 질주가 펼쳐집니다.
결국 마지막 한 바퀴를 남겨놓고 선두로 치고 나간 최태호가 가장 먼저 골인합니다.
대회 첫 금메달에 기뻐하는 최태호. 영광스러운 우승 저지를 입습니다.
한국 사이클의 차세대 에이스 최태호는 모레 스프린트 종목에서도 금메달을 노립니다.
- KBS의 기사 모음
