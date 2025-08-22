통영 욕지도 조류 휩쓸린 다이버 3명 모두 구조

동영상 고정 취소

오늘(22일) 오전 10시 50분쯤 통영 욕지도 인근 바다에서 다이버들이 사라졌다는 신고가 접수됐습니다.



해경은 수색 10여 분 만에 최초 입수 지점에서 1.5㎞ 떨어진 해상에서 다이버 등 3명을 모두 구조했습니다.



해경은 이들이 강한 조류에 휩쓸린 것으로 보인다며, 주의를 당부했습니다.



