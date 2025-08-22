경남FC, 내일 성남FC와 맞대결…‘무패 행진’ 사수

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

프로축구 K리그2 경남FC가 내일(23일) 저녁 경기도 성남 탄천종합운동장에서 성남FC와 경기를 치릅니다.



이달 들어 3경기 연속 무패행진을 이어가는 경남FC는 상위권 팀인 성남과 경기에서 반드시 승점을 얻어, 순위 반등을 노린다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!