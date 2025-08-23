이 대통령, 오늘 한미·한일정상회담 위해 출국

이재명 대통령이 한미·한일 정상회담을 위해 오늘(23일) 출국합니다.



이 대통령은 오늘 먼저 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 진행합니다.



지난 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의에서 두 나라 정상이 만난 지 두 달여 만입니다.



정상회담에 앞서선 재일동포들을 만나 오찬 간담회를 갖습니다.



이재명 대통령은 일본에서의 일정을 소화한 뒤, 내일(24일) 미국 워싱턴으로 곧바로 출발합니다.



이 대통령은 현지 시각으로 24일 오후 워싱턴 DC에 도착해 재미동포 만찬 간담회로 방미 일정을 시작할 예정입니다.



한미 정상회담은 미국 방문 이튿날인 25일로 예정돼 있습니다.



한미 관세 합의 후속 조치는 물론, 한미 안보 동맹 현대화, 원자력 협정 등이 의제로 오를 전망입니다.



이 대통령은 이후 미 경제계, 학계 인사 만남 등 공식 일정을 가진 뒤, 오는 26일에는 필라델피아로 이동해 조선소 등을 시찰하며 이번 순방을 마무리하게 됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



