광주 조선대 36.2도…모레까지 폭염 계속

동영상 고정 취소

광주와 전남 모든 지역에 폭염특보가 계속되고 있습니다.



오늘 낮 최고기온은 광주 조선대 36.2도, 구례 36.1, 순천 황전면 35.9, 무안 해제 34.9 등 대부분 지역이 33도를 웃돌았습니다.



광주기상청은 내일 오후 전남동부내륙 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 모레까지 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 무더위가 이어질 것으로 내다봤습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!