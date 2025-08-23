광주 조선대 36.2도…모레까지 폭염 계속
입력 2025.08.23 (21:31)
광주와 전남 모든 지역에 폭염특보가 계속되고 있습니다.
오늘 낮 최고기온은 광주 조선대 36.2도, 구례 36.1, 순천 황전면 35.9, 무안 해제 34.9 등 대부분 지역이 33도를 웃돌았습니다.
광주기상청은 내일 오후 전남동부내륙 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 모레까지 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 무더위가 이어질 것으로 내다봤습니다.
