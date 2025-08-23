사천 남일대리조트 영업종료…2028년 재개장

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

사천시 향촌동 남일대해수욕장의 대표 숙박시설인 남일대리조트가 다음 달 1일 문을 닫고 전면 철거에 들어갑니다.



리조트를 소유한 민간기업은 노후한 건물을 철거한 뒤 2028년까지 200여 객실 규모 호텔과 리조트를 건립하고, 리조트 인근을 복합 관광시설로 만들 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!