사천 남일대리조트 영업종료…2028년 재개장
입력 2025.08.23 (21:34) 수정 2025.08.23 (21:39)
사천시 향촌동 남일대해수욕장의 대표 숙박시설인 남일대리조트가 다음 달 1일 문을 닫고 전면 철거에 들어갑니다.
리조트를 소유한 민간기업은 노후한 건물을 철거한 뒤 2028년까지 200여 객실 규모 호텔과 리조트를 건립하고, 리조트 인근을 복합 관광시설로 만들 계획입니다.
사천시 향촌동 남일대해수욕장의 대표 숙박시설인 남일대리조트가 다음 달 1일 문을 닫고 전면 철거에 들어갑니다.
박기원 기자 pray@kbs.co.kr
