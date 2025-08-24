익산·전주서 잇단 불…인명피해 없어

동영상 고정 취소

오늘(24) 오후 3시쯤 전주시 팔복동 한 도로 시설 업체에서 불이 나 40여 분만에 꺼졌습니다.



불이 인근 폐차장으로 번졌지만 인명 피해는 없었고, 경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



앞서 새벽 4시 반쯤엔 익산시 용안면 한 마을에 주차된 캠핑용 버스에서 불이 나 소방서 추산 1,500만 원의 재산 피해가 났습니다.



