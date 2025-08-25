부산 어린이병원 설계공모 당선작 발표
부산시는 부산 어린이병원 건축설계 공모에서 '길종합건축사무소이엔지' 제출안을 당선작으로 선정했습니다.
부산시는 2028년 개원을 목표로 내년 하반기쯤 어린이병원 착공에 들어갈 예정입니다.
부산의료원 부설 어린이병원은 부산의료원 내 천6백여 제곱미터 터에 지하 3층, 지상 3층 50병상 규모로 건립됩니다.
김계애 기자 stone917@kbs.co.kr
