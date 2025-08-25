부산-타이완 노선 승객 60% 이상 ‘타이완인’

동영상 고정 취소

부산과 타이완을 오가는 국내 항공사 여객기의 타이완인 승객 비율이 60% 이상인 것으로 나타났습니다.



에어부산의 경우, 올해 1월부터 7월까지 부산-타이완 노선에서 타이완인 승객 탑승률은 평균 71%였습니다.



특히 부산∼가오슝 노선은 80% 이상이 타이완인 승객이었습니다.



또 제주항공의 경우, 부산-타이페이 노선에서 탑승객 60~70%가 타이완 승객이었습니다.



올해 1월부터 7월까지 부산-타이완 노선의 운항편은 23%, 승객은 25% 각각 증가했습니다.



