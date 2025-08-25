코미디페스티벌 29일 개막…전유성 불참
입력 2025.08.25 (10:48) 수정 2025.08.25 (15:35)
부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막하는 가운데 코미디언 전유성 씨가 건강상 이유로 불참합니다.
부산국제코미디페스티벌 조직위원회는 다음 달 6일 부산 동서대에서 열릴 '코미디 북콘서트'에 코미디언 전유성 씨가 건강상 이유로 불참하는 대신 이홍렬, 정선희 씨가 출연한다고 밝혔습니다.
열흘 동안 열리는 올해 코미디페스티벌에는 10여 개 나라 40개 팀이 부산 전역에서 다양한 공연을 펼칩니다.
- 김아르내 기자의 기사 모음
