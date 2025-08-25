대구식약청, 대학생 실습 프로그램 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구식약청은 식품 관련 전공 대학생을 대상으로 현장실습 과정을 운영합니다.



오는 25일부터 닷새간 진행하는 프로그램은 식약처 업무 소개와 식품 관련 법령 교육, 미생물 검사 실습 등으로 구성됩니다.



이는 지역 대학생들의 진로 탐색을 돕기 위한 것으로, 매년 2차례씩 마련됩니다.



