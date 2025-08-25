대구 청소년 대상 ‘도전! 선거골든벨’ 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구시선거관리위원회는 다음 달 6일 중리동 선거홍보관에서 '도전! 선거 골든벨'을 엽니다.



선거 골든벨은 미래 유권자인 초등학교 고학년과 중학생에게 올바른 선거 정보와 문화를 전달하기 위해 2023년 시작됐습니다.



오는 29일까지 참가 신청을 받으며, 사전 행사와 골든벨 문제 등 자세한 내용은 대구시선관위 누리집 등을 통해 확인할 수 있습니다.



