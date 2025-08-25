대구 청소년 대상 ‘도전! 선거골든벨’ 개최
입력 2025.08.25 (11:09) 수정 2025.08.25 (15:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시선거관리위원회는 다음 달 6일 중리동 선거홍보관에서 '도전! 선거 골든벨'을 엽니다.
선거 골든벨은 미래 유권자인 초등학교 고학년과 중학생에게 올바른 선거 정보와 문화를 전달하기 위해 2023년 시작됐습니다.
오는 29일까지 참가 신청을 받으며, 사전 행사와 골든벨 문제 등 자세한 내용은 대구시선관위 누리집 등을 통해 확인할 수 있습니다.
선거 골든벨은 미래 유권자인 초등학교 고학년과 중학생에게 올바른 선거 정보와 문화를 전달하기 위해 2023년 시작됐습니다.
오는 29일까지 참가 신청을 받으며, 사전 행사와 골든벨 문제 등 자세한 내용은 대구시선관위 누리집 등을 통해 확인할 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구 청소년 대상 ‘도전! 선거골든벨’ 개최
-
- 입력 2025-08-25 11:09:42
- 수정2025-08-25 15:42:53
대구시선거관리위원회는 다음 달 6일 중리동 선거홍보관에서 '도전! 선거 골든벨'을 엽니다.
선거 골든벨은 미래 유권자인 초등학교 고학년과 중학생에게 올바른 선거 정보와 문화를 전달하기 위해 2023년 시작됐습니다.
오는 29일까지 참가 신청을 받으며, 사전 행사와 골든벨 문제 등 자세한 내용은 대구시선관위 누리집 등을 통해 확인할 수 있습니다.
선거 골든벨은 미래 유권자인 초등학교 고학년과 중학생에게 올바른 선거 정보와 문화를 전달하기 위해 2023년 시작됐습니다.
오는 29일까지 참가 신청을 받으며, 사전 행사와 골든벨 문제 등 자세한 내용은 대구시선관위 누리집 등을 통해 확인할 수 있습니다.
-
-
이지은 기자 easy@kbs.co.kr이지은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.