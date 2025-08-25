대구콘서트하우스, 28일까지 ‘대구국제음악제’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제44회 대구국제음악제가 오는 28일까지 대구콘서트하우스에서 열립니다.



지난 22일 대구시립교향악단의 개막 공연으로 시작된 음악제는 이후 대구-제주 교류 음악회, 지역 신진 작곡가 초연 무대 등으로 진행됩니다.



특히 28일 마지막 공연은 전문 예술인과 시민이 함께하는 열린 음악회로 진행되며 관람료는 무료입니다.



