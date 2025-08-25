괴산군, 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원

동영상 고정 취소

괴산군이 다음달 1일까지 내년도 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원사업 2차 신청을 받습니다.



재생에너지 보급 확대와 탄소중립 실현을 목표로 추진되는 이번 사업은 주택이나 사회복지시설에서 사용할 수 있는 제품 가격의 50에서 70%를 지원합니다.



괴산군은 필요한 시기인 겨울 전에 제품이 공급될 수 있도록 신청 시기를 앞당겨 접수한다고 설명했습니다.



