괴산군, 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원
입력 2025.08.25 (11:38) 수정 2025.08.25 (15:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
괴산군이 다음달 1일까지 내년도 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원사업 2차 신청을 받습니다.
재생에너지 보급 확대와 탄소중립 실현을 목표로 추진되는 이번 사업은 주택이나 사회복지시설에서 사용할 수 있는 제품 가격의 50에서 70%를 지원합니다.
괴산군은 필요한 시기인 겨울 전에 제품이 공급될 수 있도록 신청 시기를 앞당겨 접수한다고 설명했습니다.
재생에너지 보급 확대와 탄소중립 실현을 목표로 추진되는 이번 사업은 주택이나 사회복지시설에서 사용할 수 있는 제품 가격의 50에서 70%를 지원합니다.
괴산군은 필요한 시기인 겨울 전에 제품이 공급될 수 있도록 신청 시기를 앞당겨 접수한다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 괴산군, 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원
-
- 입력 2025-08-25 11:38:06
- 수정2025-08-25 15:26:56
괴산군이 다음달 1일까지 내년도 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원사업 2차 신청을 받습니다.
재생에너지 보급 확대와 탄소중립 실현을 목표로 추진되는 이번 사업은 주택이나 사회복지시설에서 사용할 수 있는 제품 가격의 50에서 70%를 지원합니다.
괴산군은 필요한 시기인 겨울 전에 제품이 공급될 수 있도록 신청 시기를 앞당겨 접수한다고 설명했습니다.
재생에너지 보급 확대와 탄소중립 실현을 목표로 추진되는 이번 사업은 주택이나 사회복지시설에서 사용할 수 있는 제품 가격의 50에서 70%를 지원합니다.
괴산군은 필요한 시기인 겨울 전에 제품이 공급될 수 있도록 신청 시기를 앞당겨 접수한다고 설명했습니다.
-
-
조진영 기자 1234@kbs.co.kr조진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.