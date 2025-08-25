춘천, 의료기관 감염 예방 특별 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천시가 올해 10월 말까지 의원급 의료기관 300여 곳을 대상으로 감염 예방 특별 점검을 벌입니다.



이번 점검은 최근 의료 관련 감염 사례가 발생함에 따라, 유사 사고 발생 예방을 위해 마련됐습니다.



점검 항목은 위생 관리 기준 준수 여부와 의약품이나 일회용 의료기기의 사용 적정성 여부입니다.



