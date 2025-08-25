개학철 학교 주변 불법 옥외 광고물 정비

동영상 고정 취소

강원도와 18개 시군이 2학기 개학을 맞아 학교 주변 옥외 광고물을 정비합니다.



정비 대상은 강원도 내 초등과 중·고등학교 990여 곳입니다.



이를 위해, 각 시군은 자체 정비 계획을 수립하고, 옥외광고 협회 등과 합동 점검반을 꾸렸습니다.



점검반은 다음 달(9월)까지 불법 현수막과 벽보를 중점 정비하고, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 철거합니다.



