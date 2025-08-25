뉴스7(춘천)

양구정중앙시네마, 보수 공사 완료…27일 재개관

입력 2025.08.25 (19:23) 수정 2025.08.25 (20:06)

양구군의 유일한 영화관인 '양구정중앙시네마'가 보수 공사를 마치고 이달(8월) 27일 재개관합니다.

'양구정중앙시네마'는 지난달(7월)부터 1억 7천만 원을 들여, 영사기와 조명, 출입문 교체 등의 시설 개선 공사를 마무리했습니다.

재개관을 기념해 올해 10월 말까지 매달 마지막 주 수요일에는 '천 원으로 영화 보기' 행사가 마련됩니다.

