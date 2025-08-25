뉴스7(춘천)

[여기는 원주] 원주, ‘부론나들목’ 사업 설명회…2028년 개통 외

입력 2025.08.25 (19:23) 수정 2025.08.25 (20:06)

원주시는 오늘(25일) 부론면 행정복지센터에서 영동고속도로 부론나들목 개설에 대한 사업 설명회를 열었습니다.

이 자리에서 한국도로공사는 부론나들목 설계안을 공개했고, 주민들은 교통안전 확보와 소음 방지 대책을 요구했습니다.

부론나들목은 440억 원이 투입돼 2028년 개통될 예정입니다.

원주, 밭작물 재배 농가 관정 85개 개발 지원

원주시가 다음 달(9월)까지 1억 7천만 원을 들여 농경지 관정 개발을 지원합니다.

지원 대상은 옥수수와 콩 등 밭작물 재배 농가 85곳입니다.

원주시는 수확기 농작물의 폭염 피해를 줄이기 위해 농가 피해 상황을 수시 점검하고, 차광막 설치 등의 지원을 확대할 계획입니다.

평창, ‘목재문화체험장’ 전문 기관 위탁

평창군이 올해 10월 개장하는 '목재문화체험장'을 전문 기관인 '목재문화진흥회'에 위탁해 시범 운영을 맡깁니다.

위탁 기간은 올해 10월부터 12월까지며, 위탁 이후에는 평창군시설관리공단이 운영할 예정입니다.

평창 목재문화체험장은 59억 원이 투입돼 평창읍 상리에 들어섰으며, 목재 가공실과 교육실을 갖췄습니다.

영월, 농가 돌발 병해충 발생 점검

영월군이 다음 달(9월) 말까지 농가 돌발 병해충 발생 상황을 점검합니다.

점검 대상은 농가 10여 곳의 농경지 8만 제곱미터입니다.

주요 점검 항목은 벼멸구와 토마토 뿔나방, 시스트선충의 발생 여부입니다.

영월군은 해당 농가를 대상으로 돌발 해충 방제 교육도 실시합니다.

