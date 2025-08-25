군산에서 경찰 수사 받던 피의자 숨진 채 발견

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경찰 수사를 받던 피의자가 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



군산경찰서 등에 따르면 지난 9일 군산에서 성범죄 관련 혐의를 받는 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 지난 5일 A 씨와 관련한 압수수색을 진행했으며, A 씨가 숨진 만큼 사건을 공소권 없음으로 종결한다고 밝혔습니다.



