군산에서 경찰 수사 받던 피의자 숨진 채 발견
입력 2025.08.25 (21:58) 수정 2025.08.25 (22:04)
경찰 수사를 받던 피의자가 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.
군산경찰서 등에 따르면 지난 9일 군산에서 성범죄 관련 혐의를 받는 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.
경찰은 지난 5일 A 씨와 관련한 압수수색을 진행했으며, A 씨가 숨진 만큼 사건을 공소권 없음으로 종결한다고 밝혔습니다.
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr
