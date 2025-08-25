전주 올림픽 유치 범시민위원회 출범

동영상 고정 취소

'2036년 전주올림픽 유치 범시민 지원위원회'가 한국전통문화전당에서 발대식을 하고 공식 활동을 시작했습니다.



올림픽 범시민 지원위는, 전주시장과 전주시의장, 전주시체육회장 3명이 공동위원장을 맡고, 체육 진흥과 청년 홍보, 시민 참여 등 6개 분과위원회 등으로 운영합니다.



앞으로 올림픽 개최지를 선정하는 국제올림픽위원회 총회 때까지 범시민 결의대회와 서명운동, 캠페인 등을 차례로 이어갈 계획입니다.



