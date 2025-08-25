전주 올림픽 유치 범시민위원회 출범
입력 2025.08.25 (21:59) 수정 2025.08.25 (22:06)
'2036년 전주올림픽 유치 범시민 지원위원회'가 한국전통문화전당에서 발대식을 하고 공식 활동을 시작했습니다.
올림픽 범시민 지원위는, 전주시장과 전주시의장, 전주시체육회장 3명이 공동위원장을 맡고, 체육 진흥과 청년 홍보, 시민 참여 등 6개 분과위원회 등으로 운영합니다.
앞으로 올림픽 개최지를 선정하는 국제올림픽위원회 총회 때까지 범시민 결의대회와 서명운동, 캠페인 등을 차례로 이어갈 계획입니다.
