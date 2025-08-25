육군 37사단, 지하공동구 통합방호훈련

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

육군 제37보병사단이 오늘 청주 오창지하공동구에서 통합방호훈련을 진행했습니다.



이번 훈련은 적대세력 또는 테러범이 지하공동구에 폭탄을 설치한 상황을 가정해 실시됐으며 청원구 예비군지역대, 공군 17전투비행단 대테러부대, 청원경찰서 초동대응팀 등 70여 명이 참여해 통합 방위 능력을 점검했습니다.



