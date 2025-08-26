정치 8·25 한미 정상회담

이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스…대한민국도 함께하길”

입력 2025.08.26 (01:50) 수정 2025.08.26 (02:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 현지시간 25일 "조선 분야뿐만 아니라 (미국의) 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에서 대한민국도 함께하게 되길 기대한다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 "미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 (트럼프) 대통령님의 꿈인데 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다"며 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "한미 동맹 을기반으로 대한민국이 성장, 발전해 왔고, 앞으로도 한미 동맹을 군사 분야뿐만 아니라 경제 분야, 다른 과학 기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다"며 "대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해 정말로 큰 기대를 갖고 있다"고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스…대한민국도 함께하길”
    • 입력 2025-08-26 01:50:05
    • 수정2025-08-26 02:50:09
    정치
이재명 대통령은 현지시간 25일 "조선 분야뿐만 아니라 (미국의) 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에서 대한민국도 함께하게 되길 기대한다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 "미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 (트럼프) 대통령님의 꿈인데 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다"며 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "한미 동맹 을기반으로 대한민국이 성장, 발전해 왔고, 앞으로도 한미 동맹을 군사 분야뿐만 아니라 경제 분야, 다른 과학 기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다"며 "대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해 정말로 큰 기대를 갖고 있다"고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
[속보] 트럼프 “김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라”

[속보] 트럼프 “김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라”
[속보] 트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”

[속보] 트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”
[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”

[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.