이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스…대한민국도 함께하길”

이재명 대통령은 현지시간 25일 "조선 분야뿐만 아니라 (미국의) 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에서 대한민국도 함께하게 되길 기대한다"고 말했습니다.



이 대통령은 오늘 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 "미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 (트럼프) 대통령님의 꿈인데 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다"며 이같이 밝혔습니다.



이 대통령은 "한미 동맹 을기반으로 대한민국이 성장, 발전해 왔고, 앞으로도 한미 동맹을 군사 분야뿐만 아니라 경제 분야, 다른 과학 기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다"며 "대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해 정말로 큰 기대를 갖고 있다"고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



