국제 8·25 한미 정상회담

트럼프 “한국, 무역 합의 문제 제기했지만 원래대로 하기로 했다”

입력 2025.08.26 (05:48) 수정 2025.08.26 (05:59)

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시각 25일 한미 양국이 지난달 큰 틀에서 원칙적으로 타결한 무역 합의를 그대로 지키기로 했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 한국과 무역 협상에 대한 결론을 내렸냐는 질문에 “그렇다. 난 우리가 협상을 끝냈다고 생각한다”고 답했습니다.

트럼프 대통령은 이어 “한국은 합의와 관련해 약간 문제를 했지만, 우리는 우리 입장을 고수했다”면서 “한국은 타결하기로 동의했던 합의를 할 것”이라고 말했습니다.

앞서 한국은 지난달 30일 3,500억달러 규모의 대미 투자와 1천억 달러 상당의 미국산 에너지 구매 등을 조건으로 미국이 한국에 부과한 상호관세율을 기존 25%에서 15%로 낮추는 데 미국과 합의했습니다.

트럼프 대통령은 또 이 대통령에 대해 “그는 매우 좋은 남자이며 매우 좋은 한국 대표다. 이건 매우 큰 무역 합의다. 한국이 역대 타결한 합의 중 가장 크다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

박석호
박석호 기자

