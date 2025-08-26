영상K 8·25 한미 정상회담

대변인 전한 트럼프 질문 “한국 여성 골퍼들 왜 그렇게…” [지금뉴스]

입력 2025.08.26 (07:55) 수정 2025.08.26 (07:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 25일 미국 백악관에서 열린 한미정상회담에서 이재명 대통령을 향해 "당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것"이라고 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했습니다.

강 대변인은 정상회담 직후 워싱턴DC에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이 같은 비공개 회담 내용을 전했습니다.

트럼프 대통령은 또 '당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다. 난 언제나 당신과 함께 있다'라는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달했습니다.

강 대변인은 "오찬을 마친 후 트럼프 대통령은 '대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다'며 이 대통령과 기분 좋게 인사를 나눴다"고 설명했습니다.

북미대화와 관련해서는 이 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 권유하자 트럼프 대통령은 "슬기로운 제안"이라고 답했습니다.

트럼프 대통령은 또 한국 측 배석자들에게 "김정은 (위원장)을 만나라고 한 지도자는 처음"이라며 "이 대통령은 정말 스마트한(똑똑한) 사람"이라고 했습니다.

강 대변인은 "이 대통령을 향해 '스마트하다'는 표현을 굉장히 많이 했다"고 전했습니다.

친밀감을 높이는 대화도 이어졌습니다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 "우리 둘은 비슷한 배경을 갖고 있다"며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급했고, 트럼프 대통령도 공감을 표했다고 강 대변인이 전했습니다.

트럼프 대통령은 "한국의 여성 프로골퍼들이 왜 그리 실력이 좋으냐"며 비결을 물었고, 이에 이 대통령은 "손재주가 많은 민족적 특성과 연관이 있는 듯하다"고 답했습니다.

그러자 트럼프 대통령은 "한국의 여성 프로 골퍼들은 해가 뜰 때부터 해가 진 밤까지 종일 연습한다고 들었다"며 "열심히 연습하기 때문에 세계적 수준의 선수가 되는 것 같다"고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대변인 전한 트럼프 질문 “한국 여성 골퍼들 왜 그렇게…” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-26 07:55:19
    • 수정2025-08-26 07:55:38
    영상K
도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 25일 미국 백악관에서 열린 한미정상회담에서 이재명 대통령을 향해 "당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것"이라고 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했습니다.

강 대변인은 정상회담 직후 워싱턴DC에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이 같은 비공개 회담 내용을 전했습니다.

트럼프 대통령은 또 '당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다. 난 언제나 당신과 함께 있다'라는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달했습니다.

강 대변인은 "오찬을 마친 후 트럼프 대통령은 '대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다'며 이 대통령과 기분 좋게 인사를 나눴다"고 설명했습니다.

북미대화와 관련해서는 이 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 권유하자 트럼프 대통령은 "슬기로운 제안"이라고 답했습니다.

트럼프 대통령은 또 한국 측 배석자들에게 "김정은 (위원장)을 만나라고 한 지도자는 처음"이라며 "이 대통령은 정말 스마트한(똑똑한) 사람"이라고 했습니다.

강 대변인은 "이 대통령을 향해 '스마트하다'는 표현을 굉장히 많이 했다"고 전했습니다.

친밀감을 높이는 대화도 이어졌습니다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 "우리 둘은 비슷한 배경을 갖고 있다"며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급했고, 트럼프 대통령도 공감을 표했다고 강 대변인이 전했습니다.

트럼프 대통령은 "한국의 여성 프로골퍼들이 왜 그리 실력이 좋으냐"며 비결을 물었고, 이에 이 대통령은 "손재주가 많은 민족적 특성과 연관이 있는 듯하다"고 답했습니다.

그러자 트럼프 대통령은 "한국의 여성 프로 골퍼들은 해가 뜰 때부터 해가 진 밤까지 종일 연습한다고 들었다"며 "열심히 연습하기 때문에 세계적 수준의 선수가 되는 것 같다"고 말했습니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
원고없는 3분 반 즉흥 연설 “새로운 대한민국 지켜봐달라” [지금뉴스]

원고없는 3분 반 즉흥 연설 “새로운 대한민국 지켜봐달라” [지금뉴스]
이 대통령, ‘골프채·거북선·마가 모자’ 선물…‘트럼프 피습’ 사진첩 받아

이 대통령, ‘골프채·거북선·마가 모자’ 선물…‘트럼프 피습’ 사진첩 받아
“피스메이커 하시면 저는 페이스메이커” 트럼프 “하하하, 좋아요” [지금뉴스]

“피스메이커 하시면 저는 페이스메이커” 트럼프 “하하하, 좋아요” [지금뉴스]
이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요” [지금뉴스]

이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요” [지금뉴스]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 <br>북미 대화”

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”
트럼프, 이 대통령에 “위대한 지도자…‘김정은 만남’ 요청 슬기로운 제안”

트럼프, 이 대통령에 “위대한 지도자…‘김정은 만남’ 요청 슬기로운 제안”
대통령실 “농축산물 추가 개방·주한미군 전략적 유연성 거론 안 돼”

대통령실 “농축산물 추가 개방·주한미군 전략적 유연성 거론 안 돼”
이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요”

이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.