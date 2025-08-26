“피스메이커 하시면 저는 페이스메이커” 트럼프 “하하하, 좋아요” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

현지시각 25일 미국 백악관에서 열린 한미정상회담에서 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 "남북문제를 풀 유일한 인물"이라고 치켜 세우며 협력 의지를 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 자신이 여러 한국의 지도자들을 만나봤는데 대북정책이 그다지 적절하지 않았던 것 같다며 "이 대통령이 적절한 대북 정책을 통해서 좀 더 발전 진전이 있었으면 하는 생각"이라고 말했습니다.



그러자 이 대통령은 "저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령"라면서 "대통령께서 '피스메이커(평화를 만드는 사람)'를 하시면 저는 '페이스메이커(마라톤에서 속도를 조절하며 다른 선수들이 기록을 낼 수 있도록 도와주는 선수)'로 열심히 지원하겠다"고 답했습니다.



이에 트럼프 대통령은 소리내어 웃으며 "좋다"며 "북한에 대해서 큰 진전을 함께 이루어 나갈 수 있다고 믿는다"고 말했습니다.



