영상K 8·25 한미 정상회담

트럼프 말에 빵 터진 참모들 “그 특검, 정신이상자 잭 스미스?” [지금뉴스]

입력 2025.08.26 (09:35) 수정 2025.08.26 (10:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

현지시각 25일 열린 한미 정상회담에서, 트럼프 미국 대통령은 한국 내 교회와 군부대 압수수색에 관한 우려를 표했던 것과 관련해 "오해라고 생각한다"며 농담을 던져 배석자들이 웃음을 터뜨렸습니다.

트럼프 대통령은 정상회담에 앞서 자신의 SNS 트루스소셜에 "한국에서 숙청 또는 혁명이 일어난 것으로 보인다"며 "우리는 그런 곳에서 사업을 할 수 없다"고 말해 긴장감을 높였습니다.

이어 행정명령 서명식에서 "최근 며칠간 한국에서 교회들에 대한 매우 악랄한 정부의 현장 단속이 있었다고 들었다. 그들은 우리 군사기지에도 들어가 정보를 취득했다고 들었다"고 말했습니다.

이 대통령은 정상회담에서 이와 관련해 "대한민국은 친위 쿠데타로 인한 혼란을 극복한 지 얼마 안 된 상태이고 내란 상황에 대한, 국회가 임명한 특검에 의해 사실조사가 진행 중"이라며 "미군을 수사한 것이 아니라 부대 안에 있는 한국 군의 통제 시스템이 어떻게 작동했나 확인한 것"이라고 말했습니다.

조영민 대통령실 행정관이 이 대통령의 발언을 통역하던 중 '국회로부터 임명된 특검'이라는 내용이 나오자 트럼프 대통령은 "혹시 그 특검이 정신이상자 잭 스미스 아니냐. 미국에서 데려간 것 아니냐"라며 "그는 병든 사람"이라고 말했습니다.

이에 JD 밴스 부통령과 하워드 러트닉 상무장관이 웃음을 터뜨렸습니다.

트럼프 대통령이 언급한 '잭 스미스'는 바이든 정부에서 백악관 기밀문서 불법 유출 사건 등을 조사해 2023년 트럼프 대통령을 기소한 특별검사입니다.

트럼프 대통령의 '잭 스미스' 발언, 영상에 담았습니다.

(영상편집: 이성규)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 말에 빵 터진 참모들 “그 특검, 정신이상자 잭 스미스?” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-26 09:35:33
    • 수정2025-08-26 10:05:45
    영상K
현지시각 25일 열린 한미 정상회담에서, 트럼프 미국 대통령은 한국 내 교회와 군부대 압수수색에 관한 우려를 표했던 것과 관련해 "오해라고 생각한다"며 농담을 던져 배석자들이 웃음을 터뜨렸습니다.

트럼프 대통령은 정상회담에 앞서 자신의 SNS 트루스소셜에 "한국에서 숙청 또는 혁명이 일어난 것으로 보인다"며 "우리는 그런 곳에서 사업을 할 수 없다"고 말해 긴장감을 높였습니다.

이어 행정명령 서명식에서 "최근 며칠간 한국에서 교회들에 대한 매우 악랄한 정부의 현장 단속이 있었다고 들었다. 그들은 우리 군사기지에도 들어가 정보를 취득했다고 들었다"고 말했습니다.

이 대통령은 정상회담에서 이와 관련해 "대한민국은 친위 쿠데타로 인한 혼란을 극복한 지 얼마 안 된 상태이고 내란 상황에 대한, 국회가 임명한 특검에 의해 사실조사가 진행 중"이라며 "미군을 수사한 것이 아니라 부대 안에 있는 한국 군의 통제 시스템이 어떻게 작동했나 확인한 것"이라고 말했습니다.

조영민 대통령실 행정관이 이 대통령의 발언을 통역하던 중 '국회로부터 임명된 특검'이라는 내용이 나오자 트럼프 대통령은 "혹시 그 특검이 정신이상자 잭 스미스 아니냐. 미국에서 데려간 것 아니냐"라며 "그는 병든 사람"이라고 말했습니다.

이에 JD 밴스 부통령과 하워드 러트닉 상무장관이 웃음을 터뜨렸습니다.

트럼프 대통령이 언급한 '잭 스미스'는 바이든 정부에서 백악관 기밀문서 불법 유출 사건 등을 조사해 2023년 트럼프 대통령을 기소한 특별검사입니다.

트럼프 대통령의 '잭 스미스' 발언, 영상에 담았습니다.

(영상편집: 이성규)
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
“한마디로 외교 참사…홀대 가까운 대접” 국민의힘 반응 [지금뉴스]

“한마디로 외교 참사…홀대 가까운 대접” 국민의힘 반응 [지금뉴스]
국민의힘, 한미정상회담에 “역대급 외교참사…홀대 가까운 대접받아”

국민의힘, 한미정상회담에 “역대급 외교참사…홀대 가까운 대접받아”
“요즘 워싱턴DC가 서울보다 안전해요” 트럼프의 자랑, 이유는? [지금뉴스]

“요즘 워싱턴DC가 서울보다 안전해요” 트럼프의 자랑, 이유는? [지금뉴스]
화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”

화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…<br>결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.