영상K 8·25 한미 정상회담

원고없는 3분 반 즉흥 연설 “새로운 대한민국 지켜봐달라” [지금뉴스]

입력 2025.08.26 (08:47) 수정 2025.08.26 (09:25)

이재명 대통령은 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연에 앞서 3분반 가량 원고 없이 발언했는데요.

"대한민국에서 비상계엄 쿠데타가 발생했을 때 전 세계가 놀랐을 것"이라며 "그러나 국민들이 무저항과 평화적 문화 행동으로 이를 극복한 모습은 다시 한 번 세계를 놀라게 했다"고 말했습니다.

이어 대한민국은 식민지에서 해방된 나라 중 유일하게 산업화와 민주화를 동시에 이뤄낸 나라라며, 짧은 기간 압축적 성장을 이뤄낸 국민 모두가 "스토리의 주인공"이라고 평가했습니다.

"대한민국은 이제 문화 강국을 넘어 새로운 민주주의의 전형으로 알려지게 될 것"이라고 전망했습니다.

특히 최근 극우와 분열로 어려움을 겪는 세계 정세 속에서, 한국 국민들이 응원봉을 들고 노래하며 피 한 방울 흘리지 않고 권력을 극복한 경험을 "민주주의의 새로운 모범"이라고 강조했습니다.

이 대통령은 "대한민국 민주주의야말로 가장 종합적인 예술 문화"라며, 앞으로 펼쳐질 새로운 대한민국을 지켜봐 달라고 말했습니다.

  입력 2025-08-26 08:47:26
수정2025-08-26 09:25:23
    • 입력 2025-08-26 08:47:26
    • 수정2025-08-26 09:25:23
    영상K
김세정
김세정 기자

