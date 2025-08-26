뉴스광장(창원)

연체자·무소득자 100만 원 ‘경남동행론’ 2차 대출

입력 2025.08.26 (09:12) 수정 2025.08.26 (10:09)

경상남도, 1조 38억 원 추경안 제출…"민생현안 중심"

하동군, '민생회복 소비쿠폰' 하나로마트 11곳 추가

경상남도가 연체자와 무소득자에게 최대 100만 원까지 빌려주는 '경남동행론' 두 번째 대출 상품을 출시했습니다.

경상남도와 '경남동행론' 업무협약을 한 서민금융진흥원은 내일(27일)부터 연체자와 무소득자를 대상으로 금리 9.9%에 1년 만기 일시 상환 조건으로 50만 원에서 최대 100만 원까지 빌려줍니다.

진정은
진정은 기자

