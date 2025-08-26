연체자·무소득자 100만 원 ‘경남동행론’ 2차 대출
입력 2025.08.26 (09:12) 수정 2025.08.26 (10:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 연체자와 무소득자에게 최대 100만 원까지 빌려주는 '경남동행론' 두 번째 대출 상품을 출시했습니다.
경상남도와 '경남동행론' 업무협약을 한 서민금융진흥원은 내일(27일)부터 연체자와 무소득자를 대상으로 금리 9.9%에 1년 만기 일시 상환 조건으로 50만 원에서 최대 100만 원까지 빌려줍니다.
경상남도와 '경남동행론' 업무협약을 한 서민금융진흥원은 내일(27일)부터 연체자와 무소득자를 대상으로 금리 9.9%에 1년 만기 일시 상환 조건으로 50만 원에서 최대 100만 원까지 빌려줍니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 연체자·무소득자 100만 원 ‘경남동행론’ 2차 대출
-
- 입력 2025-08-26 09:12:02
- 수정2025-08-26 10:09:21
경상남도가 연체자와 무소득자에게 최대 100만 원까지 빌려주는 '경남동행론' 두 번째 대출 상품을 출시했습니다.
경상남도와 '경남동행론' 업무협약을 한 서민금융진흥원은 내일(27일)부터 연체자와 무소득자를 대상으로 금리 9.9%에 1년 만기 일시 상환 조건으로 50만 원에서 최대 100만 원까지 빌려줍니다.
경상남도와 '경남동행론' 업무협약을 한 서민금융진흥원은 내일(27일)부터 연체자와 무소득자를 대상으로 금리 9.9%에 1년 만기 일시 상환 조건으로 50만 원에서 최대 100만 원까지 빌려줍니다.
-
-
진정은 기자 chris@kbs.co.kr진정은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.