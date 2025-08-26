연체자·무소득자 100만 원 ‘경남동행론’ 2차 대출

동영상 고정 취소

경상남도가 연체자와 무소득자에게 최대 100만 원까지 빌려주는 '경남동행론' 두 번째 대출 상품을 출시했습니다.



경상남도와 '경남동행론' 업무협약을 한 서민금융진흥원은 내일(27일)부터 연체자와 무소득자를 대상으로 금리 9.9%에 1년 만기 일시 상환 조건으로 50만 원에서 최대 100만 원까지 빌려줍니다.



