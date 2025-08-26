정치 8·25 한미 정상회담

이 대통령 “한국, 과거처럼 ‘안미경중’ 취할 수 없는 상태”

입력 2025.08.26 (09:28) 수정 2025.08.26 (09:38)

이재명 대통령은 중국과의 경제 협력과 미국과의 안보 협력을 병행하는, 이른바 ‘안미경중’(安美經中) 노선과 관련해 “한국이 과거처럼 이 같은 태도를 취할 수는 없는 상황이 됐다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(26일) 미국 싱크탱크 국제전략문제연구소(CSIS) 초청 강연에서 ‘혹자는 한국이 미국에 안보를 의존하고 경제적 실익은 다른 곳에서 취한다는 의문을 제기한다’는 질문이 나오자 이같이 답했습니다.

이 대통령은 “미국이 중국에 대한 강력한 견제, 심하게 말하면 봉쇄 정책을 본격 시작하기 전까지 한국은 ‘안보는 미국, 경제는 중국’이라는 입장을 가져왔던 것이 사실”이라고 진단했습니다.

그러면서도 “최근 몇 년 사이 자유 진영과 중국을 중심으로 한 진영 간 공급망 재편이 본격적으로 벌어지고 미국의 정책이 명확하게 중국을 견제하는 방향으로 갔다”며 정세 변화에 대해 설명했습니다.

이어 “이제는 한국도 미국의 기본적인 정책에서 어긋나게 행동하거나 판단할 수 없는 상태”라며 “(중국의 경우) 지리적으로 매우 가까운 데서 생겨나는 불가피한 관계를 잘 관리하는 수준으로 유지하는 상황”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 “그런데 미국도 중국과 기본적으로 경쟁하고 심하게는 대결하면서도 또 한편으로는 협력할 분야에서는 협력하고 있는 것이 사실”이라고 언급하기도 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

