강훈식 “트럼프 측근 미 비서실장과 ‘핫라인’ 구축 위해 방미”

강훈식 대통령 비서실장은 한미 정상회담을 앞두고 급히 미국으로 향한 건 양국 비서실장 간 핫라인 구축을 위해서라고 설명했습니다.



보통 비서실장은 대통령 해외 순방 등의 일정 시 국내에 남아 국정을 챙기는 만큼 강 실장의 방미는 이례적으로 평가됐습니다.



강훈식 실장은 현지시간 25일 미국 워싱턴 D.C. 프레스센터에서 브리핑을 열고 "지난 통상협상 이후 저희가 양국 대통령 간 회담을 준비하면서 장기적이고 종합적인 문제를 논의하기 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했다"고 말했습니다.



이어 "그 결과 트럼프 대통령의 신뢰를 받고 있는 수지 와일스 비서실장이 적합하다고 판단했으며, 2주 전부터 만남을 추진하게 됐다"고 밝혔습니다.



이어 "기억하는지 모르겠지만 고위당정대에서 저는 미국 정부 핵심 정책 결정권자와 논의되는 긴밀한 소통 협력 채널이 필요하다는 것을 확인했다고 발언한 바 있다"며 "그때 이미 양국 비서실장 회담을 추진 중이었다"고 설명했습니다.



강 실장은 "최초 만남부터 긍정적이었지만 비공개 원칙을 미국 측에서 주문했고 일정이나 안건, 시간 등 여러 사안들이 불확실했다"며 "일주일 전 마지막으로 수지와일스 면담 일정을 확정했다"고 말했습니다.



강 실장은 "그 결과 오늘 오전 10시 30분부터 40분간 백악관에서 비서실장 간 만나게 됐다"며 "9시 20분 (트럼프 대통령) 트루스 소셜에 올라온 글 때문에 저희도 당황했고 그로부터 한 시간 뒤 면담이 시작돼 면담에서 트럼프 대통령의 트루소셜 메시지 관련한 한국 정치 상황에 대한 오해를 불식시킬 수 있게 해달라 말씀드렸고 트럼프 대통령에 정확한 사실 관계를 보고해달라고도 요청했다"고 밝혔습니다.



그러면서 "이번 한미 정상회담에서 경제통상 외교안보 분야에서 진행되고 있는 협상 전반에 대해서도 양국 비서실장은 심도 있게 논의를 했으며 협상 타결 동력 마련에 있어 서로 간 협조를 요청했다"고 강조했습니다.



강 실장은 "서로의 어려움에 대해서도 폭넓게 이야기했다"며 "미국 측은 자신으로서도 전적으로 협력하고 구체적인 진전을 기대한다고 답변했으며 추후 비서실장 간 채널을 통해 계속 소통해 나기로 했다"고 말했습니다.



