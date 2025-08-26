트럼프가 밝힌 한미회담 소회 “이재명 대통령? 굿가이~” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담 후 이재명 대통령에 대해 "아주 훌륭한 사람이며 한국을 대표하는 훌륭한 대통령"이라고 평가했습니다.



트럼프 대통령은 현지시각 25일, 한미 정상회담을 마친 후 기자들과 만나 "한국과 미국이 관세협상을 끝냈다고 생각한다"며 이같이 말했습니다.



트럼프 대통령은 "그들이 약간의 문제를 겪었지만, 우리는 우리의 입장을 고수했다. 우리는 앞으로, 그들이 합의했던 그 거래를 이행하게 될 것"이라고 밝혔습니다.



이어 "한국과의 무역 협정은 아주 큰 무역 협정"이라며 "아시다시피 그것은 한국이 지금까지 맺은 거래 중 가장 큰 것이고 역대 가장 큰 거래 중 하나"라고 말했습니다.



트럼프 대통령이 한미 정상회담이 끝나고 밝힌 소회, 영상에 담았습니다.



(영상편집: 박준서)



